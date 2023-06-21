Росстандарт: Subaru отзывает в РФ 2780 кроссоверов Forester из-за сбоев кондиционеров

Росстандарт сообщил о проведении в России отзывной кампании, затрагивающей автомобили марки Subaru.

Под отзыв попали кроссоверы Subaru Forester в количестве 2780 единиц, которые продавались на российском рынке в период с 2016 по 2018 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости» — говорится в сообщении.

Владельцам отзывных машин при необходимости произведут замену конденсатора системы кондиционирования на модифицированный.