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Росстандарт: Subaru отзывает в РФ 2780 кроссоверов Forester из-за сбоев кондиционеров

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Росстандарт сообщил о проведении в России отзывной кампании, затрагивающей автомобили марки Subaru.

Под отзыв попали кроссоверы Subaru Forester в количестве 2780 единиц, которые продавались на российском рынке в период с 2016 по 2018 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости» — говорится в сообщении.

Владельцам отзывных машин при необходимости произведут замену конденсатора системы кондиционирования на модифицированный.

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