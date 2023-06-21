Omoda анонсировала электрическую версию нового кроссовера Omoda C5

В продажу новинка поступит уже в четвертом квартале года, а о дате старта продаж и ценах будет объявлено дополнительно.

21 июня Omoda представила электрическую версию кроссовера Omoda C5, показав дизайн новинки.

«Следуя тенденции планомерного перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрифицированному транспорту, марка OMODA вносит свой вклад в устойчивое развитие автомобильной отрасли, направленной на защиту окружающей среды. Первым шагом станет серийное производство электрического кроссовера OMODA C5 EV» — рассказали в компании.

Кроссовер отличается эффектным притягательным внешним видом со спортивной икс-образной передней частью и непревзойденными аэродинамическими показателями. Фары головного света получили стильные светодиодные полоски дневных ходовых огней, а также более широкие хромированные накладки. Художественную красоту линий подчеркивают деликатные противотуманные фары, граненые бамперы и увеличенный логотип OMODA, горизонтально разместившийся на хромированной секции. Интересный рисунок дополняет дизайн легкосплавных колесных дисков.

Трехмерные кузовные панели сохраняют баланс с горизонтальными и вертикальными линиями, а подсветка боковых крыльев автомобиля придает силуэту резкость и остроту. Приподнятая задняя часть OMODA C5 EV подчеркивает общую динамичность форм, обогащая образ мускулистой стилистикой, выраженной, в частности, спортивным аэродинамичным спойлером и вертикальными полосами светотехники.