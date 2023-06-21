Перечислены данные, которые автопроизводители собирают о водителях

Специалисты изучили данные и выяснили, как много знают об автомобилях людей производители.

Эксперты Wired выяснили, что автомобильные компании имеют доступ к огромному количеству данных. В среднем объем данных о водителях и их поездках составляет 25 ГБ в час.

Среди данных, которые автопроизводители собирают о водителях значится местоположение машины, ускорение, торможение, повороты и другие параметры вождения.

Помимо этого, компании знают об уровне топлива в авто, давлениях в шинах, неисправности в двигателе, а иногда они даже могут собирать данные из подключаемых устройств.

Зачастую вся собранная информация используется для улучшения продуктов, продажи рекламы и страховки, либо для предотвращения несчастных случаев и преступлений.

При этом специалисты отмечают, что у автомобилистов нет возможности отказаться от сбора и передачи информации третьим лицам.