В Петербурге открылся первый официальный дилерский центр Honda

Компания приостановила поставки своих автомобилей в начале прошлого года.

Теперь марка снова вернулась на российский рынок, и первый автосалон открылся в Санкт-Петербурге. Это стало возможным благодаря усилиям компании «Звезда Невы».

Она смогла открыть автосалон площадью 3 тыс. квадратных метров, где представлены сразу 8 моделей, среди которых кроссоверы, седаны и минивэн, адаптированные для российского рынка.

Все машины имеют стандартную официальную гарантию. На территории дилерского центра есть сервисная зона с 12 постами и собственный малярно-кузовной цен на 6 рабочих постов.

В наличии имеется более 50 машин, среди которых модели Civic и Accord, CR-V, UR-V, ZR-V, Vezel и Odyssey 2022 и 2023 годов выпуска.