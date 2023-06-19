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В РФ запустили продажи седана Jetta VА3 стоимостью 2 млн рублей

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Автомобили поставляются на российский рынок из Китая, а их средняя стоимость по России составляет 2 млн рублей.

На появление в продаже седанов Jetta VА3 обратили внимание журналисты «За Рулем». Эта модель по сути является аналогом покинувших российский рынок Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Часть деталей этих автомобилей взаимозаменяемая. При этом отмечается, что с завода обогревов в списке оснащенности нет, а по ходовой части новинки ничем не отличается от Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Моторная гамма представлена 1,5-литровым 112-сильным двигателем, пару которому составляет 6-скоростная автоматическая КП.

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