Chery открыла приём заказов на седан Chery Arrizo 8 в России

Седан начал поступать к дилерам и компания объявила о начале приема предварительных заказов.

«Оставить заявку на приобретение и войти в число первых обладателей долгожданного седана ARRIZO 8 можно на официальном сайте марки chery.ru или у дилеров марки. Обязательным условием является присоединение в клуб поклонников ARRIZO 8 в Telegram» — рассказали в компании.

До конца месяца будет объявлена дата старта продаж новинки, а еще бренд представит лимитированную версию Chery Arrizo 8.

Рекомендованные максимальные цены перепродажи ARRIZO 8 для комплектации Prestige составляют 3 399 900 рублей, Ultimate — 3 499 900 рублей, специальной лимитированной версии Ultimate SE — 3 549 900 рублей.