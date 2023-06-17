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Компания Chery начала в России прием предзаказов на новый седан Chery Arrizo 8

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Бизнес-седан от китайского автопроизводителя стал доступен для заказа в дилерских центрах марки по цене от 3 399 900 рублей.
Седан Arrizo 8 от автопроизводителя Chery предлагается в трех комплектациях: Prestige, Ultimate и Ultimate SE.

Не зависимо от выбранной комплектации под капотом «четырехдверки» будет установлен 1,6-литровый турбированный мотор мощностью 186 л.с.

Трансмиссия для силового агрегата предлагается только семиступенчатая роботизированная. Chery Arrizo 8 с такой силовой установкой до первой «сотни» может разгонятся за 8,9 сек., максимальная скорость седана ограничена на отметке 205 км/ч.

В комплектации Prestige уже есть светодиодная оптика, проивотуманные фары, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с восемью динамиками и большая панель диагональю 24,6 дюйма, в которой находится два дисплея – мультимедийный и панель приборов.

В Ultimate за 3 499 900 рублей добавится панорамная крыша, множество ассистентов, аудиосистема с 12 динамиками и 10 подушек безопасности. Самая дорогая версия Ultimate SE доступна для заказа по цене 3 549 900 рублей.

chery Chery Arrizo 8
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