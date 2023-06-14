Jetour запустила в продажу на рынок РФ новый молодежный кроссовер Dashing1

Новый кроссовер уже стал доступен для покупки на российском рынке.

Недавно компания также начала продажи и флагманской модели кроссовера, а теперь Jetour запустила в продажу в РФ новый молодежный кроссовер Dashing1.

На российском рынке кроссовер Jetour Dashing представлен в двух версиях. Первая оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который можно выбрать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой роботизированной коробкой 6DCT4.

Также новый кроссовер доступен в версии с производительным 1,6-литровым двигателем TGDI5 мощностью 190 л.с., который работает в паре со 7DCT6.

Уже в базовой комплектации Jetour Dashing светодиодную оптику, бесключевой доступ, сенсорную приборную панель и интеллектуальный цифровой дисплей, голосовое управление, беспроводную зарядку и проекцию экрана телефона, систему фильтрации воздуха N95, кожаный салон, «зимний пакет» и другие опции.

Автомобиль также оборудован широким набором ассистентов вождения, куда входит система помощи при парковке 360°, система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения, система динамического торможения DBF, системы помощи при спуске (HDC) и подъеме (HHC) и ряд других систем.

Jetour Dashing в версии с 1,5-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач доступен только в расширенной комплектации Comfort Plus стоимостью 2 339 900 рублей. При этом базовая комплектация Comfort предлагается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач 6DCT за 2 559 900 рублей. Стоимость Jetour Dashing (1.5+6DCT) в комплектации Elite и Luxury составляет 2 689 900 рублей и 2 829 900 рублей соответственно.

Jetour Dashing с двигателем объемом 1,6 литров и коробкой 7DCT на российском рынке представлена только в максимальной комплектации Luxury и стоит 3 039 900 рублей.