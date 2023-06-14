На ПМЭФ представили новую Lada X-Cross 5 со 160-сильным мотором

Презентацию новой Lada проводит президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Показ автомобиля состоялся на Петербургском международном экономическом форуме. Новой моделью стал кроссовер Lada X-Cross 5, который по сути является перелицованным китайским FAW Bestune T77.

Машина имеет длину 4 525 мм, ширину – 1845 мм, высоту – 1615 мм, а расстояние между осями будет 2 700 мм. Моторная гамма будет представлена полуторалитровым двигателем с турбиной, который имеет мощность 160 л.с. и работает с 7-скоростным роботом, передающим крутящий момент только на переднюю ось.

В списке оснащенности максимальной комплектации значится адаптивный круиз-контроль, а также множество систем безопасности и помощи водителю.