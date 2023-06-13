Autonews.ru: под маркой Lada могут начать собирать китайский лифтбек FAW Bestune B70

Лифтбек FAW Bestune B70 может выйти под брендом Lada.

В группе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография FAW Bestune B70 припаркованного рядом с центром инжиниринга завода «АвтоВАЗ». Журналисты портала Autonews предположили, что китайский лифтбек может стать основой для новой модели Lada.

Модель могут начать производить только на новом предприятии в Санкт-Петербурге.

Напомним, на бывшем заводе Nissan с 14 июня стартует сборка кроссовера Lada X-Cross 5, которая фактически является перелицованной версией FAW Bestune T77. Что касается лифтбека FAW Bestune B70, то в Китае эту модель выпускают с 2020 года, она оснащается 160 или 217-сильными моторами.