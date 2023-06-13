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В России начались продажи нового кроссовера Jetour Dashing

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Базовая версия кроссовера Jetour Dashing стоит 2 339 900 рублей, и в этой комплектации установлена роботизированная коробка передач.
На российском рынке стартовали продажи китайского кроссовера Jetour Dashing, который получил два турбированных мотора и три трансмиссии.

В базовой версии предлагают 149-сильный 1,5-литровый турбированный мотор и шестиступенчатый «робот», в версии Comfort Plus уже устанавливают шестиступенчатую механическую коробку передач, и это единственная комплектация где есть «механика».

С мотором мощностью 190 лошадиных сил и обьемом 1,6-литра предлагают только семидиаппазонный «робот», такая версия оценивается в 3 039 900 рублей.

В Jetour Dashing есть светодиодная оптика, 19-дюймовые колесные диски, климат-контроль, подогрев сидений и мультимедийная система с двумя экранами. В более дорогих версиях предложат камеру кругового обзора, бесключевой доступ, 15,6-дюймовым дисплей мультимедийной системы и динамики в подголовниках.

Помимо этого Dashing получил самые современные электронные ассистенты, среди которых функция «прозрачный капот».

В России начались продажи нового кроссовера Jetour Dashing В России начались продажи нового кроссовера Jetour Dashing В России начались продажи нового кроссовера Jetour Dashing В России начались продажи нового кроссовера Jetour Dashing

Jetour Dashing
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