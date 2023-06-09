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АВТОВАЗ объявил о начале продаж LADA Vesta нового поколения в РФ

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Автомобили доступны для покупки у дилеров с 9 июня во всех типах кузова.

Напомним, что новое поколение вышло в кузове седан, Cross седан, SW и SW Cross.

Стартовая цена LADА Vesta нового поколения в кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 л.с. составляет от 1 239 900 рублей. Комплектация Comfort с двигателем мощностью 106 л.с. доступна от 1 338 900 рублей.

Автомобили линейки Cross отличаются увеличенным со 178 мм до 203 мм дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками.

Кроме того, для LADA Vesta в исполнении Cross предусмотрена оригинальная цветовая гамма салона с использованием благородных оранжевых оттенков, ставших визитной карточкой всех LADA в Cross-версиях.

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