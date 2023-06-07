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Lexus опубликовал тизеры нового Lexus GX и объявил о его дебюте 8 июня

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Японская марка сегодня в течение дня публиковала тизерные изображения, на которых демонстрировала детали новинки, которая позиционируется как модель 2024 года.

Последний раз Lexus GX получал кардинальные изменения в 2010 году, позже выпускали только обновленные варианты. 8 июня будет представлено новое поколение модели.

На одном из тизеров компания показала фото внешности, а также намекнула на отличные внедорожные возможности. Еще на одном тизере демонстрируется задняя часть, где есть светодиодные задние фонари во всю ширину, квадратная D-образная стойка и широкоплечая осанка.

Ожидается, что GX будет использовать ту же платформу TNGA-F, которая лежит в основе Tundra и Sequoia, а также Lexus LX и Toyota Land Cruiser.

Скорее всего компания откажется от двигателя V8 в пользу V6 с двойным турбонаддувом, который может быть основой для гибридной установки i-Force Max.

Lexus опубликовал тизеры нового Lexus GX и объявил о его дебюте 8 июня Lexus опубликовал тизеры нового Lexus GX и объявил о его дебюте 8 июня Lexus опубликовал тизеры нового Lexus GX и объявил о его дебюте 8 июня

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