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Chevrolet выпустит коллекционную версию спорткара Camaro 2024

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Коллекционное издание 2024 Camaro — это дополнительный пакет, который предлагает особые визуальные эффекты, включая черный окрас кузова, эмблемы, другие диски и другие дополнительные опции. Пакет доступен для купе и кабриолета в комплектациях 1LT, LT и 1SS, причем версия ZL1 получит свою собственную версию, выпуск которой ограничат 350 экземплярами.

Стандартный пакет лимитированного издания, который стоит 4995 долларов за 1LT, 5495 долларов за LT1 и 5995 долларов за 1SS, включает в себя краску Panther Black metallic, черные полосы, 20-дюймовые черные диски, передний сплиттер из пакета 1LE performance и задний спойлер ZL1. В комплект также входят специальные коврики для пола и приветственный набор, включающий два плаката Camaro.Chevrolet выпустит коллекционную версию спорткара Camaro 2024

За значительно большие деньги обновления коллекционного издания ZL1 включают в себя матово-черную краску Panther, серийный значок, обозначающий, под каким номером находится автомобиль в количестве 350 единиц. В стоимость ZL1 также входят специальные часы Shinola, подобранные в тон автомобилю.

В результате стоимость купе составит 39 440 долларов за коллекционное издание 1LT, 47 385 долларов за LT1, 49 890 долларов 1SS и 89 990 долларов за версию ZL1.

Заказы на модель 2024 года открываются 15 июня.

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