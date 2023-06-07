«Соллерс» организует в России производство дизельных двигателей

Дизельные двигатели планируется начать выпускать на заводе ОЭЗ «Алабуга».

Перезапуск производства становится возможным благодаря подписанному договору с Фондом развития промышленности (ФРП). В рамках договора компания получит льготный займ в размере 1 млрд 700 млн рублей.

На предприятии планируется выпускать дизельные моторы нового поколения объёмом от 2 до 2,7 литра, которые будут иметь глубокую локализацию базовых деталей и всех ключевых технологических операций.

Заявлено, что общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. Благодаря реализации этого проекта получится сделать локализацию коммерческих машин еще больше, а также это позволит модернизировать модельный ряд УАЗа.