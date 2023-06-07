АвтоВАЗ объявляет о старте продаж нового лифтбека LADA Granta Drive Active

Производством новой версии автомобиля занялась ООО «ЛАДА Спорт». Дочерняя компания «АвтоВАЗа» занимается выпуском спортивных версий Лад.

LADA Granta Drive Active отличается спортивными элементами и будет доступна по цене от 980 900 рублей в комплектации Comfort, которая включает две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистему. Автомобиль оснащается 90-сильным двигателем.

В дизайне автомобиля применены характерные спортивные элементы: на кузове установлен аэродинамический обвес, который снижает подъемную силу на величину до 45%, а бампера отличаются более выразительным рельефом.

Спортивный стиль лифтбека подчеркивают такие детали как красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы, а также 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный лак и алмазная полировка.

В интерьере применена контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач.