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АвтоВАЗ объявляет о старте продаж нового лифтбека LADA Granta Drive Active

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Производством новой версии автомобиля занялась ООО «ЛАДА Спорт». Дочерняя компания «АвтоВАЗа» занимается выпуском спортивных версий Лад.

LADA Granta Drive Active отличается спортивными элементами и будет доступна по цене от 980 900 рублей в комплектации Comfort, которая включает две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистему. Автомобиль оснащается 90-сильным двигателем.

В дизайне автомобиля применены характерные спортивные элементы: на кузове установлен аэродинамический обвес, который снижает подъемную силу на величину до 45%, а бампера отличаются более выразительным рельефом.

АвтоВАЗ объявляет о старте продаж нового лифтбека LADA Granta Drive Active

Спортивный стиль лифтбека подчеркивают такие детали как красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы, а также 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный лак и алмазная полировка.

В интерьере применена контрастная отделка в ярко-красном цвете: вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожуха рычага коробки передач.

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