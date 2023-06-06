Продажи автомобилей АВТОВАЗа в мае увеличились на 297,6%

Российский автогигант рассказал о продажах новых автомобилей за прошлый месяц.

По итогам мая 2023 года официальными дилерами LADA в России было реализовано 23 904 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 297,6% больше.

За период с начала года было продано 115 779 LADA, а это на 72,2% выше прошлогодних показателей.

LADA Granta, самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 17 041 единицы (+639% к маю 2022 года).

NIVA Legend в мае разошлась тиражом 2 945 автомобилей. Этот результат на 200,2% превышает майские итоги прошлого года. Также в мае 2023 года был продан 3 431 внедорожник NIVA Travel, что на 298% выше результатов мая прошлого года.