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С 1 сентября в РФ ведут новые штрафы на дорогах за неисправности автомашины

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С приходом осени российские автомобилисты могут получить штрафы за несколько неисправностей, которые непосредственно влияют на безопасность.

Речь идет о списке неисправностей, за которые могут оштрафовать сотрудники ГИБДД на дороге. Обновленный список неисправностей автомобилей начнет действовать в России с 1 сентября.

Так, например, в летний период автомобилистам нельзя использовать зимние шипованные шины, запрет на фрикционные нешипованные покрышки не распространяется.

Соответственно нельзя пользоваться летними шинами с декабря по февраль, а грузовикам и автобусам без зимних шин необходимо в обязательном порядке иметь цепи противоскольжения.

За эти нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей, такой же штраф грозит за грязные или неисправные фары, а также фары, которые не предусмотрены производителем.

Также водителям придется следить за исправностью системы ABS, вошедшей в перечень неисправностей, за которые будут штрафовать.

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