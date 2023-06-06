Продажи новых легковых автомобилей выросли на авторынке РФ в 2,6 раза

Российские аналитики рассказали о продажах новых автомобилей в стране по итогам мая.

В отчетный период россияне купили 72 171 машину, а этот результат оказался в 2,6 раза больше, чем годом ранее, передает «Автостат».

Самыми продаваемыми на авторынке стали автомобили марки LADA, доля которых в общих продажах составила 30 процентов. В количественном выражении показатель составил 22 029 штук.

На втором месте оказались китайские авто марки Chery с показателем 7 444 реализованных единицы. В тройку вошел Haval с результатом 7 432 экземпляров, а на четвертом и пятом месте находятся Geely (6 690 ед.) и Kia (3 090 ед.).

Среди моделей самыми продаваемыми стали LADA Granta (15 791 ед.), Haval Jolion (3864 ед.), Geely Coolray (3 536 ед.), LADA Niva Travel (3 210 ед.) и Chery Tiggo 7 PRO Max (3 114 ед.).