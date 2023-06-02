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Автозавод «Москвич» повысил стоимость автомобилей до 58 тыс. рублей

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На это обратили внимание журналисты портала Autonews.ru.

В ходе мониторинга цен было замечено изменение прайсов на автомобили марки «Москвич».

В частности, наблюдается подорожание в июне в сравнении с прошлым месяцем. Автозавод «Москвич» повысил стоимость своих авто на десятки тысяч рублей.

Так, на 22 тыс. рублей стал дороже бензиновый «Москвич 3» в базовой версии, столько же прибавил в цене вариант с вариатором.

Электрическая версия стала дороже на 58 тыс. рублей и предлагается по цене 3 558 000 рублей.

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