АВТОВАЗ сообщил о начале отгрузок новой LADA Vesta дилерам

Новое поколение Вест уже начали отправлять в автосалоны, а наряду с этим стартовал и прием предварительных заказов.

Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross.

Стартовая стоимость LADА Vesta нового поколения (седан в комплектации Comfort, 90 л.с.) составляет 1 239 900 рублей.

В базовое оснащение входят две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции.

Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в тандеме с 5-ступенчатой МКП.