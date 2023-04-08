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Автостат: чаще всего автомашины ввозятся в Россию из Китая и Японии

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Аналитики рассказали, сколько автомобилей привезли в нашу страну за прошлый месяц, а также сообщили из каких стран их ввозят чаще всего.

В агентстве «Автостат» выяснили, что в прошлом месяце в России импортировали больше 77 тыс. машин, из которых 37,2 тыс. штук являются новыми и 39,9 тыс. единиц пришлось на авто с пробегом.

70% из общего объема новых авто привезли в Россию из Китая, а лидером среди стран по поставкам подержанных машин стала Япония.

Новые автомобили также привозят из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Эти страны вошли в ТОП-5. В пятерке стран по подержанным машинам вошли Армения, Беларусь, Южная Корея и Германия.

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