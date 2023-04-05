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На заводе «Москвич» продемонстрировали новую модель седана «Москвич-6»

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Ожидается, что оснащение лифтбека в России будет очень богатое.

«Москвич» представил свою следующую модель «Москвич 6» — это лифтбек С-класса длиной 4780 мм. Его производство на московском предприятии начнется летом текущего года.

Размеры лифтбека: в длину 4780 мм, в ширину 1820 мм и в высоту 1492 мм, размер колесной базы 2770 мм.

Всех характеристик будущей новинки пока не раскрывают, но известно что у нее будет цифровая панель приборов, вертикальный 10,4 экран мультимедийной системы, автоматической складывание боковых зеркал и камеры кругового обзора.

Сейчас на заводе «Москвич» выпускают только два кроссовера — классический «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3e».

Дилерская сеть автопроизводителя представлена в 25 российских городах, и она продолжает расширятся.

На заводе «Москвич» продемонстрировали новую модель седана «Москвич-6» На заводе «Москвич» продемонстрировали новую модель седана «Москвич-6»

Москвич Москвич6
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