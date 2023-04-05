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FAW запускает продажи в России нового лифтбека FAW В70 и кроссовера FAW Т55

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Китайская компания FAW на своем официальном российском сайте добавила две новые модели — седан B70 и кроссовер T55.
Также были опубликованы цены на новинки. Так рекомендованная розничная цена на седан составит 2 327 250 до 2 778 376 рублей, кроссовер оценивается в 2 288 610 до 2 371 410 рублей.

Для четырехдверки предусмотрено два мотора, а это базовый турбированный 1,5-литровый агрегат мощностью 124 л.с. и 2,0-литровый турбомотор, мощность которого составляет 160 л.с.

Для базового ДВС предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия, 2,0-литровый двигатель будет работать с шестиступенчатым «автоматом».

Кроссовер FAW Bestune T55 предложат только со 124-сильным агрегатом с турбиной и «роботом». Привод у кроссовера будет только передний.
FAW до конца года еще должен привезти несколько новых моделей.

FAW запускает продажи в России нового лифтбека FAW В70 и кроссовера FAW Т55

faw FAW Bestune B70 FAW Bestune T55
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