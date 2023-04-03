За период с марта 2022 года по март 2023 года россияне стали больше тратить на поездки в такси.

Об этом говорится в исследовании инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг», сообщает «Газета.Ru». Специалисты выяснили, что россияне на услуги такси стали тратить 14,4 тыс. рублей, против 12 тыс. рублей годом ранее.

То есть траты россиян на поездки в такси увеличились на 20% за год. Чаще всего россияне выбирают такси класса эконом (44%), еще 36% выбирают комфорт, 12% – бизнес и 8% — другие.

Четверть россиян тратят на услуги такси 1-3 тыс. рублей, 22% — 3-5 тыс. рублей, 21% — от 5 до 10 тыс. руб., 23% — от 10 до 15 тыс. руб., 9% — более 15 тыс. руб.

Также в исследовании сказано, что средняя цена поездки варьируется от 550 до 580 рублей, а среднее время оказалось не более 10-12 минут.