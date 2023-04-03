Главная » Новости

В РФ появится мобильное приложение «Автошазам» для определения неполадок в автомобиле

Просмотров 45 Опубликовано Обновлено

До конца 2023 года в России запустят мобильное приложение, через которое по звуку работы мотора можно будет определить поломку агрегата.
Мобильное приложение «Автошазам» разрабатывается для устройств под управлением iOS и Android, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».

В работе мобильного приложения будет использоваться искусственный интеллект. За счет микрофонов смартфона он позволит оценить состояние силового агрегата, а также определить характер неисправности.

Ведется адаптация искусственного интеллекта на определение неисправностей в турбине, неправильной работе клапанов, приводных ремнях и других узлах ДВС.

«Новый сервис позволит определить возможные неполадки автомобиля, степень сложности и рекомендовать водителю отправиться в сервис. В ближайшее время модерация звуков возможных неполадок пройдет модерацию у автомобильных производителей» — пишет пресс-служба НТИ «Автонет».

При запуске программы пользователю нужно будет указать пробег автомобиля, его VIN-номер и возраст транспортного средства. Приложение будет распространятся бесплатно.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО