В РФ появится мобильное приложение «Автошазам» для определения неполадок в автомобиле

До конца 2023 года в России запустят мобильное приложение, через которое по звуку работы мотора можно будет определить поломку агрегата.

Мобильное приложение «Автошазам» разрабатывается для устройств под управлением iOS и Android, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».

В работе мобильного приложения будет использоваться искусственный интеллект. За счет микрофонов смартфона он позволит оценить состояние силового агрегата, а также определить характер неисправности.

Ведется адаптация искусственного интеллекта на определение неисправностей в турбине, неправильной работе клапанов, приводных ремнях и других узлах ДВС.

«Новый сервис позволит определить возможные неполадки автомобиля, степень сложности и рекомендовать водителю отправиться в сервис. В ближайшее время модерация звуков возможных неполадок пройдет модерацию у автомобильных производителей» — пишет пресс-служба НТИ «Автонет».

При запуске программы пользователю нужно будет указать пробег автомобиля, его VIN-номер и возраст транспортного средства. Приложение будет распространятся бесплатно.