Changan: китайский автопроизводитель, который завоевывает мир

Changan — это один из ведущих китайских автопроизводителей, который был основан в 1862 году и с тех пор достиг значительных успехов в автомобильной индустрии. Сегодня Changan производит широкий спектр автомобилей, от небольших городских машин до больших внедорожников.

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История компании

Компания Changan была основана в 1862 году в городе Чонкинг. На протяжении многих лет компания занималась производством транспортных средств, таких как автобусы и грузовики. В 1984 году Changan начала производство легковых автомобилей, и с тех пор компания быстро развивается и расширяет свой модельный ряд.

Сегодня Changan является одним из крупнейших автопроизводителей в Китае и экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, чтобы создавать новые технологии и улучшать качество своих автомобилей.

Модельный ряд

Сегодня модельный ряд Changan включает в себя широкий спектр автомобилей различных классов и категорий. Наиболее популярными моделями являются:

Новый Changan CS55 у дилера, который уже доступен. Этот кроссовер отличается просторным салоном и высоким уровнем комфорта, а также оснащен современными технологиями безопасности.

Changan CS35 Plus: это компактный кроссовер, который отличается привлекательным дизайном и высоким уровнем комфорта. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 156 лошадиных сил. Средний расход топлива составляет около 6 литров на 100 км.

Changan CS75 Plus: это среднеразмерный кроссовер, который отличается просторным салоном и высоким уровнем безопасности. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 178 лошадиных сил. Средний расход топлива составляет около 7 литров на 100 км.

Changan UNI-T: это новый кроссовер, который был представлен в 2020 году. Автомобиль отличается современным дизайном и высоким уровнем технологий. В частности, автомобиль оснащен системой автопилота и множеством других функций, которые делают вождение более комфортным и безопасным.

Changan Oushang: это минивэн, который предназначен для перевозки пассажиров. Автомобиль отличается просторным салоном и высоким уровнем комфорта. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 116 лошадиных сил. Средний расход топлива составляет около 8 литров на 100 км.

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Технические характеристики

Все автомобили Changan отличаются высоким уровнем качества и надежности. Каждая модель оснащена современными технологиями и функциями, которые делают вождение более комфортным и безопасным.

Например, все кроссоверы Changan оснащены системами стабилизации и контроля тяги, которые обеспечивают стабильность на дороге в любых условиях. Кроме того, все автомобили оснащены системами безопасности, такими как подушки безопасности и системы предупреждения о столкновении.

В целом, Changan — это китайский автопроизводитель, который завоевывает мир своими высококачественными и надежными автомобилями. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, чтобы создавать новые технологии и улучшать качество своих автомобилей.