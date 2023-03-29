Автосайт «За рулем» перечислил самые лучшие автомашины в России в 2023 году

Самые лучшие автомобили были названы в семи классах от обычных легковушек до семейных и коммерческих автомобилей.

Автосайт «За рулем» опубликовал итоги одной из самых престижных автомобильных премий. Оценку проводили по таким критериям как: техника (инженерные особенности автомобиля), дизайн и практичность.

Среди легковушек самые высокие баллы заработали Audi RS4/RS5 Sportback, LADA Vesta NG и Kia K9.

Лучшими в сегменте компактных кроссоверов оказались LADA Vesta SW Cross NG, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro, среднеразмерных кроссоверов — Kia Sportage и Subaru Forester, а в классе больших кроссоверов самые высокие оценки получили Lexus LX, Nissan Pathfinder и Exeed TXL.

Что касается коммерческих машин, то тут высокие оценки получили Dongfeng Rich 6, Dongfeng Captain-T и электрический WOLV. Лучшими семейными машинами в 2023 году назвали Hyundai Staria и Evolute i-Van.