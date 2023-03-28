В России впервые запечатлели новый китайский седан OMODA S5

В России появился новый седан Omoda S5, который заметили припаркованным на одной из стоянок автомобилей.

Снимки оказались в распоряжении портала Autonews.ru. На них можно увидеть седан Chery Arrizo 5 Plus, но только под брендом Omoda. Ранее сообщалось, что Chery привезет в РФ седан Arrizo 5 Plus под маркой Omoda.

Chery Arrizo 5 Plus пользуется большим спросом на китайском рынке. Эта модель построена на платформе Chery M1X.

Под капотом «четырехдверки» устанавливают атмосферный 116-сильный мотор или турбированный 156-сильный агрегат. Длина седана составляет 4644 мм, ширина — 1814 мм, высота -1493 мм. Размер колесной базы 2650 мм.

Изданию удалось узнать, что в России Omoda S5 будет предлагаться в двух или трех модификациях, о ценах на модель пока ничего неизвестно.

В Китае Chery Arrizo 5 Plus продается по цене от 78 900 до 94 900 юаней, что в пересчете составляет от 875 тыс. до 1,05 млн рублей.