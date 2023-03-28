ЕС с 2035 года запретит продажу новых автомашин с ДВС на бензине и дизеле

В Евросоюзе с 2035 года будет запрещено продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Закон о запрете продажи авто с ДВС приняли министры энергетики стран Европейского Союза. Согласно постановлению, с целью снижения CO2 на территории стран ЕС будут продаваться только электрокары, но это произойдет только в 2035 году.

С 2030 года автопроизводители должны будут снизить уровень выбросов новых авто на 55% для легковых авто и на 50% для легкого коммерческого транспорта. К 2035 году показатели должны составить 100%.

Новый закон является частью программы ЕС по достижению климатически нейтральной экономики, эта программа рассчитана до 2050 года.