Автомобили Aurus: все, что нужно знать о них перед покупкой

AURUS – это российский автомобильный бренд, который был создан в 2018 году. Бренд AURUS был разработан компанией «Российские машины» и зарегистрирован в 2011 году. Это первый российский автомобильный бренд, который создавался с нуля за последние 30 лет. Именно поэтому AURUS является символом новой эры в отечественном автомобилестроении. Официальным дилером является компания AURUS Автодом.

Сейчас модельный ряд AURUS состоит из трех моделей: седана AURUS Senat, лимузина AURUS Senat Limousine и минивэна AURUS Arsenal. Каждая модель имеет свои особенности и преимущества.

AURUS Senat – это первый серийный автомобиль бренда AURUS. Это представительский седан класса люкс, который создавался с учетом всех современных технологий и требований к комфорту и безопасности. Автомобиль оснащен мощным двигателем V8 объемом 4,4 литра, который развивает мощность 598 лошадиных сил. Средняя скорость автомобиля составляет 250 км/час, а время разгона до 100 км/час – всего 5,9 секунды.

AURUS Senat Limousine – это лимузин, созданный на базе седана AURUS Senat. Это автомобиль, который отличается повышенным уровнем комфорта и предназначен для перевозки высокопоставленных государственных деятелей и представителей бизнес-элиты. Лимузин оснащен мощным двигателем V12 объемом 6,6 литра, который развивает мощность 857 лошадиных сил. Средняя скорость автомобиля составляет 250 км/час, а время разгона до 100 км/час – всего 9,2 секунды.

AURUS Arsenal – это минивэн класса люкс, который создавался с учетом потребностей семейных автолюбителей. Автомобиль оснащен мощным двигателем V8 объемом 4,4 литра, который развивает мощность 598 лошадиных сил. Средняя скорость автомобиля составляет 250 км/час, а время разгона до 100 км/час – всего 5,9 секунды. Внутри минивэна расположены три ряда сидений, которые позволяют комфортно разместить до 7 пассажиров.

Преимущества автомобилей AURUS очевидны. Это первые российские автомобили класса люкс, которые создавались с учетом всех современных технологий и требований к комфорту и безопасности. Автомобили оснащены мощными двигателями, которые позволяют развивать высокую скорость и обеспечивают быстрый разгон. Кроме того, в каждой модели AURUS предусмотрены инновационные системы безопасности, которые обеспечивают максимальную защиту водителя и пассажиров.

Однако, несмотря на все преимущества, автомобили AURUS имеют и своих конкурентов. В первую очередь это зарубежные бренды, такие как Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. Эти автомобили также являются представителями класса люкс и имеют своих почитателей. Однако, автомобили AURUS имеют одно важное преимущество – это отечественный бренд, который создавался с учетом потребностей российского рынка.

В целом, автомобили AURUS – это символ новой эры в отечественном автомобилестроении. Они создавались с учетом всех современных технологий и требований к комфорту и безопасности. Автомобили оснащены мощными двигателями, которые позволяют развивать высокую скорость и обеспечивают быстрый разгон. Кроме того, в каждой модели AURUS предусмотрены инновационные системы безопасности, которые обеспечивают максимальную защиту водителя и пассажиров. Если вы ищете автомобиль класса люкс от отечественного производителя, то автомобили AURUS – это то, что вам нужно.