Российские автосалоны снизили цены на новые седаны Toyota Camry

Бизнес-седан сейчас поставляют из-за рубежа по программе параллельного импорта, и теперь он стоит на полмиллиона рублей дешевле.

В России стало наблюдаться снижение цен на автомобили поставленные по параллельному импорту.

В одном из дилерских центров седан Camry теперь стоит от 4,5 млн рублей, при том что в конце прошлого года модель оценивалась от 5 млн рублей.

По сниженной цене предлагают купить «четырехдверку» с 2,0-литровым 150-сильным ДВС. В седане есть двухзонный климат-контроль, запуск мотора с кнопки и светодиодная оптика.

Напомним, Toyota закрыла свой завод в Санкт-Петербурге, на котором ранее выпускали седаны Camry и кроссоверы RAV4.