Цены на автомашины бренда «Москвич» у дилеров оказались завышены в 2023 году

Кроссовер «Москвич» с классической силовой установкой в официальных дилерских центрах предлагают значительно дороже рекомендованной розничной цены.

Сотрудник портала Autonews.ru под видом потенциального покупателя побывал в крупных дилерских центрах «Москвич» Санкт-Петербурга и пообщался с продавцами.

Журналисту предположили базовую версию «Москвича» с механической коробкой за 2 170 000 руб. Такая цена действует при оплате за наличный расчет, если приобретать модель в кредит, то ценник существенно ниже 2 млн руб. Официальная рекомендованная розничная цена на кроссовер составляет 1 970 000 рублей.

Специальные цены также действуют если оформлять кроссовер в кредит со сдачей автомобиля, но журналисту за Volkswagen Polo 2016 года выпуска с пробегом 300 тыс. рублей предложили скидку в размере 140 тыс. руб.

В другом дилерском центре наценка оказалась не такая высокая, продавец за комплектацию с вариатором запросил 2 050 000 руб., при РРЦ в 2 030 000 руб. Представитель дилерского центра сказал, что при покупке кроссовера через банк можно сэкономить от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В столичном регионе на «Москвич» предлагают более выгодные цены. За «Москвич 3» с вариатором и 150-сильным турбомотором просят 2 035 000 рублей, а по программе trade-in еще могут сделать скидку в 50 тыс. руб.