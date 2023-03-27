В России начались продажи большого кроссовера Toyota Crown Kluger по цене от 5,1 млн рублей

Программа параллельного импорта в Россию позволяет привозить автомобили, которые ранее никогда небыли представлены в нашей страны.

За счет поставок теперь в РФ есть неплохой выбор электрокаров, а также самых новых моделей, которые ранее продавались только в Китае и Японии.

Теперь в России есть кроссовер Toyota Crown Kluger, который выпускается в Китае на совместном предприятии GAC Toyota.

Toyota Crown Kluger это китайская версия многим известного кроссовера Highlander. За этот большой кроссовер в России просят от 5,1 млн рублей, но это за модель прошлого года выпуска, за семиместный кроссовер 2023 года выпуска нужно будет заплатить от 5,75 млн рублей.

Toyota Crown Kluger доступен с гибридным силовым агрегатом мощностью 249 л.с. и вариатором. Привод у кроссовера полный.