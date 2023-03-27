Кратко о новом Mercedes-Maybach S-Class

Кроссоверы — именно тот случай, когда автомобиль смог проникнуть в каждый сегмент: от бюджета до люкса. Однако осталась одна ниша, которую они не могут занять. Это автомобили представительского класса, классические седаны с силовыми трехлитровыми агрегатами. Яркий пример тому — новая модель Mercedes-Maybach S-Class. Во-первых, автомобиль получился максимально комфортным, с роскошным экстерьером и салоном. Во-вторых, по эпатажу Maybach S-Class затмевает Maybach GLS 600 4Matic и остальных конкурентов, которых не так много в этом сегменте.

Роскошный седан S-Class по праву можно называть новым мировым эталоном.

Технические характеристики автомобиля

Новый седан Mercedes-Maybach получил следующие обновления:

пневматическую подвеску Airmatic с амортизаторами ADS+, поддерживающими электронное управление;

полноприводную трансмиссионную систему 4Matic;

автоматическую КПП 9G-Tronic;

полноуправляемое шасси с поддержкой поворота задних колес на угол 4,5 и 10 градусов;

автопилот Drive Pilot.

Что касается ДВС, то производитель предлагает несколько вариантов дизельных и бензиновых агрегатов объемом 2.9, 3.0 и 6.0 литров. При этом доступны не только стандартные моторы для серии S-Class, но и с обновленным стартер-генератором ISG на 48 вольт.

Еще одна фишка нового Mercedes-Maybach — это подвеска E-Active Body Control, благодаря которой стало возможно управление каждым колесом автомобиля. То есть система управляет колесами по отдельности, что позволяет приподнимать кузов на 80 мм при возникновении риска бокового удара.

Электроника также получила ряд обновлений. Автомобиль оснащен уникальными фарами Digital Light, которые поддерживают следующие функции:

изменение формы светового пучка;

изменение яркости светового потока с максимальной точностью;

проецирование дорожных знаков;

дополнительное подсвечивание пешеходных переходов;

учет наклона дороги, перепадов дорожного полотна.

Машина оснащена аудиосистемой Burmester и активной системой шумоподавления AFGK.

Экстерьер и салон

В Mercedes-Maybach S-Class сделано все, чтобы было комфортно не только водителю, но и пассажирам. Из новшеств внешнего и внутреннего убранства стоит отметить:

увеличенную на 180 мм колесную базу;

кресла с регулируемым наклоном спинки до 43,5 градусов;

наклон сиденья переднего пассажира;

подголовники с подогревом шеи, плеч;

опцию массажа с поддержкой нескольких режимов работы;

дорогую обивку из натуральной кожи — наппы;

медиакомплекс с опцией распознавания жестов пассажиров для удобства управления системой MBUX;

консоль First-Class Rear для подстаканников, подзарядки девайсов, отсека для ноутбука;

адаптивное заднее освещение;

активную фоновую подсветку;

холодильник;

дверные доводчики.

Система безопасности также получила новые фишки: дополнительные подушки безопасности для второго ряда, систему удержания в полосе при движении на повышенных скоростях, автоматического парковщика.

К внешнему виду добавились эксклюзивные по дизайну колеса, бамперы, монограммы, задние стойки, уникальная система окрашивания с выбором любого цвета.

В этом автомобиле все говорит о престиже, высоком статусе владельца, максимальном удобстве и безопасности.