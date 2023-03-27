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В России представлен новый электрический кроссовер Evolute i-Sky

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Компания Evolute рассекретила еще одну модель в своей линейке, которой стал кроссовер Evolute i-Sky.

Его производство планируют начать во втором квартале года, а ближе к старту продаж будут названы все характеристики и цены.

Пока же состоялся только показ кроссовера класса SUV C+, который прошел на фестивале парусного спорта «Эривейв» в Мурманской области.

Новинкой является перелицованная версия Dongfeng Forthing Thunder. Уже известно, что в автомобиле установят электродвигатель мощностью 204 л.с. при 340 Нм крутящего момента.

Запас хода составит больше 500 км. Производство модели будет организовано на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.

Запуск запланирован на второй квартал. Стоит отметить, что сейчас линейка бренда представлена моделью i-Pro (Dongfeng Aeolus E70) и i-Joy (Dongfeng Seres 3).

В России представлен новый электрический кроссовер Evolute i-Sky В России представлен новый электрический кроссовер Evolute i-Sky В России представлен новый электрический кроссовер Evolute i-Sky В России представлен новый электрический кроссовер Evolute i-Sky

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