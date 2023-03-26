Автосайт «За рулем» озвучил 3 признака для замены масла в двигателе автомашины

Специалисты журнала «За рулем» рассказали, в каких случаях требуется замена моторного масла.

В частности, автоэксперты сообщили, что замена масла должна производится не по обозначенным в инструкции срокам, а в момент, когда масло теряет свои смазывающие свойства. Существует три признака, указывающие на необходимость замены потерявшего свои свойства масла.

В первую очередь чаще положенного срока необходимо менять масло, когда автомобиль эксплуатируют с экстремальными нагрузками для двигателя. Это же прописано и в инструкции, где указано, что замена масла в моторе при трудных условиях эксплуатации необходима каждые 7,5 тыс. километров или раз в 6 месяцев.

Еще можно ориентироваться по моточасам. Например, лабораторные исследования показывают, что современные моторные масла способны сохранять свои свойства 250-350 часов эксплуатации ДВС. Определись моточасы работы двигателя можно глядя на показания борткомпьютера, также можно установить счетчик самостоятельно. На необходимость замены моторного масла может указать его цвет и расход.

Эксперты рекомендуют регулярно проверять уровень масла в двигателе, и если на протяжении несколько тысяч километров пробега его уровень не менялся, а затем стал резко снижаться, то масло пора менять.

Возросший расход будет свидетельствовать о низком качестве масла либо о тяжелых условиях эксплуатации мотора. Определенные поломки приводят к повышению уровня масла, когда происходит попадание антифриза.

В таких случаях можно заметить, что на контрольном щупе имеется светло-желтая или белая эмульсия, которая также появляется и на внутренней стороне пробки маслозаливной горловины.