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Иранский бренд автомобилей SAIPA дебютирует в РФ 27 марта 2023 года

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О презентации марки в России рассказал автомобильный эксперт Сергей Цыганов.

В своем Telegram-канале «Русский автомобиль» он сообщил, что 27 марта пройдет пресс-конференция, приуроченная запуску SAIPA в России.

О том, что эта автомобильная марка появится на российском рынке сообщалось неоднократно.

В том числе было известно, что в нашу страну планируется поставлять три модели, а именно универсал Saipa Quik, седан Saina и седан Shahin.

Также на российском рынке скоро могут появится и автомобили иранской Iran Khodro.

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