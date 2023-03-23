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СберАвто: LADA, KIA и Volkswagen стали самыми продаваемыми авто в РФ до 1 млн рублей

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Специалисты СберАвто проанализировали сделки за последние три месяца и рассказали, какие автомобили продавались чаще всего.

Оказалось, что 37% сделок пришлось на автомобили в ценовой категории до 1 млн рублей. При этом самыми востребованными марками авто оказались LADA, Kia, Chevrolet и Volkswagen.

Отмечается, что чаще всего продавались автомобили с пробегом. На LADA пришлось 14% сделок, на KIA и Volkswagen по 8%.

Также в указанной ценовой категории популярностью пользовались Nissan, Hyundai, Chevrolet и Ford. Если говорить о моделях, то самыми продаваемыми являются Hyundai Solaris, KIA Rio, LADA Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo.

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