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Россиянин продает новый хэтчбек ВАЗ-2109 1992 года выпуска за 10 миллионов рублей

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Объявление о продаже автомобиля появилось на сайте «Авто.ру».

Россиянин предлагает приобрести ВАЗ-2109 1992 года за 10 миллионов рублей. Как указал продавец хэтчбек новый и на нем никто и никогда не ездил.

Автомобиль представляет собой экспортную версию, которая не была на учете и не проходила предпродажную подготовку. Также в машине сохранились все пломбы и заводские этикетки.

Под капотом машины располагается двигатель ВАЗ-1300 мощностью 64 л.с. и объемом 1,3 литра. В паре с ним работает механика.

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