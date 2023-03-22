Калининградский «Автотор» начал производить китайские грузовики вместо Hyundai

«Автотор» теперь сотрудничает с китайскими автопроизводителями, и если ранее на заводе выпускали европейские и корейские автомобили, то теперь выполняется сборка только китайских машин.

Сейчас «Автотор» производит модели марки Kaiyi. На рынке пока доступен только седан К5, скоро модельный ряд пополнится двумя кроссоверами — X3 и X3 Pro, а в конце года начнут производить флагманский кроссовер X7 Kunlun.

На линии, где ранее собирали грузовые Hyundai HD теперь выпускают китайские грузовики. По словам заместителя гендиректора «Автотора» Алексея Храмцовского, это новый партнер предприятия, имя его пока держат в секрете.

Представитель «Автотора» отметил, что сборка пока происходит в тестовом режиме. Известно, что партнерами «Автотора» по грузовикам станет сразу три китайских производителя.

Собирать будут мало- и среднетоннажные грузовые автомобили полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн. На заводе будут собирать только шасси, а вот надстройками займутся партнеры предприятия.

В планах «Автотора» наладить производство не только грузовиков с ДВС, но также и на электрической тяге.