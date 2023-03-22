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Новый пикап GWM Poer KingKong появится на рынке России весной 2023 года

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На российском рынке пикапы никогда не пользовались высоким спросом, но и высокой конкуренции в данном сегменте особо нет.

Китайский концерн Great Wall анонсировал новый пикап для российского рынка, весной 2023 года в дилерских центрах появится пикап KingKong.

Его будут предлагать в двух версиях с 2,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 190 л.с. и дизельным 150-сильным мотором.

Не зависимо от выбранной силовой установки трансмиссия будет только 6-ступенчатая механическая с подключаемым полным приводом, пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Новый пикап от Great Wall адаптировали для российского климата, в нем также будет «теплый пакет» и антикоррозийная обработка.

GWM GWM Poer KingKong
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