В 2022 году цифровой сектор аграрного рынка обновился благодаря запуску торговой онлайн-платформы “Верум Агро” для сельскохозяйственной техники. Команда разработчиков проекта нацелена на создание большой и динамичной экосистемы для сельхозпредприятий всех регионов России. Verum – это маркетплейс, созданный профессионалами в данной области для их коллег, который дает возможность оформление сельскохозяйственной и спецтехники в лизинг.
Для каждого фермера России стало возможным найти всю нужную и актуальную информацию на одной платформе, изучить современный рынок и выбрать нужную технику, начиная от семян и заканчивая сельскохозяйственной техникой. Процесс максимально упрощен и оптимизирован, и занимает всего несколько шагов.
Купить сельхозтехнику на Verum можно не выходя из дома. Тысячи единиц продукции – от тракторов до семян – представлены на этом маркетплейсе. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 1000 дилеров и размещены более 5500 объявлений. Покупатели могут оформить технику в лизинг с первоначальным взносом от 0% на срок до 8 лет. Для оформления необходимо будет предоставить всего 2 документа. Лизинг на “Верум Агро” предоставляется АО “Росагролизинг”. Для расчета стоимости приобретения можно использовать калькулятор, предоставленный на сайте.
Использование платформы является абсолютно бесплатным как для продавцов, так и для покупателей. Для того, чтобы продавать технику в лизинг через АО “Росаголизинг”, продавцам необходима аккредитация, которую можно получить после регистрации аккаунта и прохождения соответствующей процедуры. Она является необязательной, если вы не планируете продавать технику в лизинг.
Помимо этого, покупатели также могут стать продавцами, выбрав соответствующий пункт в личном кабинете.
Проект не стоит на месте и уже сейчас готовится к запуску нескольких нововведений:
- Раздел, посвященный запасным частям для сельскохозяйственной техники.
- Логистика – доставка сельхозтехники по всей территории России.
- Внедрение рекомендательной системы на основе ИИ.
Для продавцов это отличный момент, чтобы разместить свою технику на новой площадке, пока конкуренция не перешла все границы.
Таким образом, “Верум Агро” – это современная платформа, созданная для удобной и эффективной работы фермеров и продавцов сельскохозяйственной техники в России. Благодаря использованию современных технологий, на платформе можно найти все необходимое для успешного ведения бизнеса в agritech-секторе.