В 2022 году цифровой сектор аграрного рынка обновился благодаря запуску торговой онлайн-платформы “Верум Агро” для сельскохозяйственной техники. Команда разработчиков проекта нацелена на создание большой и динамичной экосистемы для сельхозпредприятий всех регионов России. Verum – это маркетплейс, созданный профессионалами в данной области для их коллег, который дает возможность оформление сельскохозяйственной и спецтехники в лизинг.

Для каждого фермера России стало возможным найти всю нужную и актуальную информацию на одной платформе, изучить современный рынок и выбрать нужную технику, начиная от семян и заканчивая сельскохозяйственной техникой. Процесс максимально упрощен и оптимизирован, и занимает всего несколько шагов.

Купить сельхозтехнику на Verum можно не выходя из дома. Тысячи единиц продукции – от тракторов до семян – представлены на этом маркетплейсе. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано более 1000 дилеров и размещены более 5500 объявлений. Покупатели могут оформить технику в лизинг с первоначальным взносом от 0% на срок до 8 лет. Для оформления необходимо будет предоставить всего 2 документа. Лизинг на “Верум Агро” предоставляется АО “Росагролизинг”. Для расчета стоимости приобретения можно использовать калькулятор, предоставленный на сайте.

Использование платформы является абсолютно бесплатным как для продавцов, так и для покупателей. Для того, чтобы продавать технику в лизинг через АО “Росаголизинг”, продавцам необходима аккредитация, которую можно получить после регистрации аккаунта и прохождения соответствующей процедуры. Она является необязательной, если вы не планируете продавать технику в лизинг.

Помимо этого, покупатели также могут стать продавцами, выбрав соответствующий пункт в личном кабинете.

Проект не стоит на месте и уже сейчас готовится к запуску нескольких нововведений:

Раздел, посвященный запасным частям для сельскохозяйственной техники.

Логистика – доставка сельхозтехники по всей территории России.

Внедрение рекомендательной системы на основе ИИ.

Для продавцов это отличный момент, чтобы разместить свою технику на новой площадке, пока конкуренция не перешла все границы.

Таким образом, “Верум Агро” – это современная платформа, созданная для удобной и эффективной работы фермеров и продавцов сельскохозяйственной техники в России. Благодаря использованию современных технологий, на платформе можно найти все необходимое для успешного ведения бизнеса в agritech-секторе.