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Hyundai отзывает более 26 000 автомобилей Hyundai Veloster в США из-за риска возгорания

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Потенциально опасными являются автомобили, выпущенные в период с 2012 по 2013 год.

Датчики парковки в моделях могут закоротить, что увеличивает риск пожара.

В отзыве, опубликованном на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения, говорится, что «жидкость с высокой проводимостью» может попасть в модуль датчика парковки заднего хода Veloster, что приведет к короткому замыканию системы и создает опасность пожара.

В общей сложности 26 169 Veloster, построенных в период с 2012 по 2013 год, подлежат отзыву. По данным Consumer Reports, хотя сообщений о ДТП или травмах в авариях из-за неисправности нет, Hyundai получила пять сообщений о пожарах, связанных с этой проблемой.

Дилеры бесплатно заменят предохранитель датчика помощи при парковке заднего хода в отзывных автомобилях. Ожидается, что владельцы получат уведомления по почте, предупреждающие их о проблеме 29 апреля.

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