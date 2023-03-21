Компания Kia представила концепт нового компактного кроссовера Kia EV5

Пока новинка дебютировала в качестве концепта, который получит серийное продолжение и сначала выйдет на китайском рынке.

EV5 имеет тот же стиль, что и EV9, который представляет собой трехрядный внедорожник EV.

Представленный в виде концепта кроссовер EV разделяет блочный, современный стиль с EV9 и представляет серийную модель, которая поступит в продажу в Китае в конце этого года.

На этих изображениях EV5 выглядит ненамного меньше, чем EV9, и Kia еще предстоит раскрыть размеры этой модели. Его колесная база выглядит короче, и он имеет два ряда сидений по сравнению с трехрядной компоновкой EV9.

С точки зрения номенклатуры, название EV5 также предполагает, что он займет место ниже EV6, который является среднеразмерным кроссовером.

Технические характеристики еще не опубликованы, но предполагается что EV5 работает на той же платформе E-GMP, что и другие новые модели EV от Kia. Могут быть предложены несколько вариантов аккумуляторных батарей и конфигурации с одним и двумя двигателями.

Футуристический интерьер концепта EV5, вероятно, будет смягчен для производства, поскольку он отличается широко открывающимися задними дверями на петлях, минималистичной компоновкой приборной панели и дико выглядящими передними и задними сиденьями. В ближайшие месяцы Kia должна рассекретить все характеристики новинки и возможно даже объявить цены.