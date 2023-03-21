Ford представила компактный электрокроссовер Explorer EV для рынка Европы

Электрический кроссовер с названием Explorer будет предлагаться не только на европейском, но и на американском рынке.

При этом американская версия, как ожидается, окажется больше, тогда как европейская версия это компактный кроссовер на базе платформы Volkswagen MEB. Сборку этого кроссовера организуют на предприятии в Германии, а в продаже он появится до конца года.

У модели современный внешний вид без решетки радиатора, относительно низкая, но все же квадратная форма и интересные детали, включая решетчатый элемент дизайна на передней стойке и массивные колесные диски.

Внутри автомобиль оснащен большим 14,6-дюймовым вертикальным сенсорным экраном и цифровым датчиком, а также просторной центральной консолью и запирающимся отсеком за экраном. Технические характеристики пятиместного кроссовера не назвали, но известно о наличии аккумуляторов 58,0 кВт * ч и 77,0 кВт *ч.

В компании сообщили, что в продаже Explorer EV будет доступен с задним и полным приводом. Предположительно мощность установки составит более 200 л.с. для базовых модификаций и более 300 л.с. для топовых версий. В Европе новинка уже доступна для предзаказа по цене от 48 тыс. долларов.