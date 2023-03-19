В России проанализировали предложения на первичном авторынке и рассказали об автомобилях в кузове седан, которые являются самыми дешевыми по состоянию на март 2023 года.

Рейтинг ТОП-5 подготовили «Автоновости дня». Так, Lada Granta возглавила ТОП-5 дешевых седанов на рынке РФ в марте 2023 года. Стоимость автомобиля начинается от 678 300 рублей.

За эти деньги предлагает седан в комплектации Classic’22, а в ней как известно нет подушек безопасности и Эра Глонасс. За 724 тыс. рублей уже можно купить комплектацию Classic.

На втором месте рейтинга находится седан LADA Vesta, предлагаемый по цене от 1 121 900 рублей. Hyundai Solaris находится на третьей строчке с ценником 1 408 000 рублей за базовый вариант.

Следом находится Kia Rio. Его минимальная цена составляет 1 434 900 рублей. Ну и замыкает ТОП-5 китайский седан Kaiyi E5, который пока предлагается только в топовом исполнении за 1 959 000 рублей. этот автомобиль начали выпускать на заводе в Калининграде.