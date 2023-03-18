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Новая Lada Granta FL Sport в этом году получит 122-сильный двигатель ВАЗ-21127-95

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Lada Granta Sport будет выпускаться с мотором ВАЗ-21127-95 мощностью 120-122 л.с. и тормозными дисками диаметром 280 мм. Такие данные приводит издание «За рулем».
Недавно Lada Granta Sport на Байкале установила исторический рекорд скорости в своём классе, на заезде была не серийная версия автомобиля, но по данным источника, относительно нее в серийную модификацию будет внесено много изменений.

«За рулем» пишет, что под капотом новой Lada Granta Sport будет устанавливаться 16-клапанный мотор ВАЗ-21127-95, его отдача будет составлять 120-122 л.с.

Также в спортивном седане появятся тормозные механизмы от Vesta, установят однопоршневые суппорта диаметром 54 мм спереди и 38 мм сзади, а сами тормозные диски будут 280 мм.

Помимо этого модель оснастят укороченной рулевой рейкой — 2,7 оборота руля от упора до упора, новые стойки амортизаторов и пружины, кресла с выраженной боковой поддержкой и ресивер от 1,8-литрового силового агрегата.

Lada Granta Sport в продажу должна поступить в конце весны или начале лета.

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