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Автомашины Renault Duster, Logan и Sandero могут вернуться в Белоруссию в 2023 году

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Renault Koleos и Renault Master все еще продаются в Белоруссии, и как оказалось, ведутся переговоры и о расширении модельного ряда марки.
Руководитель отдела продаж Renault компании «Автопромсервис» Иван Пухнаревич изданию av.by рассказал, что пока в стране есть запасы Logan, Sandero Stepway и Duster, которых при нынешнем спросе хватит на месяц-два.

Что касается новых поставок, то Пухнаревич отметил: «Сейчас мы не готовы в деталях комментировать этот момент. Но, возможно, к данному вопросу мы ещё вернёмся».

Возможно европейские модели будут и дальше продаваться на рынке Белоруссии, а значит они будут доступны и для россиян.

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