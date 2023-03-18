Начались российские продажи седана Kaiyi E5 в версии Luxury за 1,96 млн рублей

Первый дилерский центр марки Kaiyi открыли во Внуково.

Открытие сопровождалось показом модели, а также новыми подробностями про кроссоверы марки, которые скоро появятся в РФ.

Новый седан Kaiyi E5, который собирается на «Автоторе», пока предлагается только в версии Luxury, и цена такой комплектации составляет 1 959 000 рублей.

Седан получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и беступенчатый вариатор. Kaiyi E5 в России можно заправлять бензином марки АИ-92. Заявленный расход топлива в смешанном цикле 9,8 л на 100 км.

В топовой комплектации седан оснащен сенсорным блоком управления климата, мультимедийной системой с горизонтально ориентированным экраном, двумя розетками на 12 вольт и возможностью складывания заднего дивана в пропорции 60:40.

В следующем месяце обещают начать продажи кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro, которые будут отличатся силовым агрегатом. У первого под капотом будет стоять атмосферный 113-сильный ДВС, у второго турбированный 147-сильным мотор.

В конце года еще должен появится кроссовер X7 Kunlun, а в 2024 году добавится электрокар.